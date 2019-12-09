Генеральный директор международной фармкомпании "Астеллас" Деян Йованович работает на российском фармрынке уже более 25 лет.

Компания, которой он руководит, входит в ряд профессиональных объединений. Он лично принимал участие в создании одного из ведущих отраслевых объединений на лекарственном рынке - Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), которой в этом году исполняется 25 лет. Деян Йованович ответил на вопросы "РГ".

Г-н Йованович, как изменялся рынок за время, которое вы работаете в России? В чем заключается вклад в его развитие профильных ассоциаций, подобных AIPM?

Деян Йованович: Я хорошо помню, как в 1994 году собрались директора нескольких иностранных фармкомпаний в России, чтобы создать нашу ассоциацию. Это был совершенно уникальный момент в истории, когда фармацевтический рынок еще только зарождался и фактически осуществлялся переход от советской централизованной модели распределения к свободным рыночным отношениям. В тот период не существовало четких правил ведения бизнеса, не было достаточной информированности участников рынка о правовых и регуляторных моментах, не говоря уже о том, чтобы голос даже крупных компаний был услышан лицами, принимающими решения. Чтобы преодолеть эти трудности, мы и основали AIPM.

В тот момент ассоциация была чем-то совершенно новым, неизвестным и отчасти революционным. А сейчас диалог между государством и фармацевтической отраслью без профильных ассоциаций даже представить себе трудно. Работа AIPM и других подобных отраслевых объединений де-факто является абсолютно необходимым элементом ответственного ведения бизнеса.

Какую роль, по вашему мнению, играют профессиональные объединения в формировании цивилизованного лекарственного рынка сегодня?

Деян Йованович: Роль профессиональных объединений сейчас очень высока. Информирование членов ассоциации о новых регуляторных инициативах, - а это очень важно именно на этапе подготовки законопроектов и программ, а не после их принятия, - позволяет участникам рынка не только гораздо лучше в них ориентироваться, но и принимать участие в обсуждении. Таким образом голос индустрии бывает услышан, но не только - дискуссия в ассоциации позволяет многим компаниям лучше сформировать и свою позицию по различным вопросам, поделиться своими аргументами и услышать коллег.

Дискуссия в ассоциации позволяет многим компаниям лучше сформировать и свою позицию, поделиться своими аргументами и услышать коллег

Ассоциации принимают деятельное участие в обсуждении законопроектов, в оценке их исполнения на практике. Иногда именно от них поступают первые "звонки" о противоречиях в нормативных актах. Дело не только в роли, но и в самом факте, что участие профессиональных объединений на фармрынке стало необходимым фактором его функционирования. Общественный контроль и ответственное поведение всех участников трансформировало бурно развивающийся фармрынок в цивилизованный и социально ответственный.

Фармкомпаниям все труднее принимать решение о выводе инноваций на российский рынок из-за нарушения интеллектуальных прав

Что могло бы стать драйвером для отрасли в будущем, чтобы российское здравоохранение и пациенты получали доступ к современным инновационным препаратам?

Деян Йованович: Важным фактором, привлекающим инновационные препараты на российский рынок, может стать глубокая проработка законодательства в области защиты интеллектуальных прав. Не менее важно и углубление координации действий министерств и ведомств в этом вопросе. Реальная судебная практика в этой сфере неоднозначна: производителей настораживает несовершенство законодательства по охране интеллектуальных прав, а сроки рассмотрения дел в различных судебных инстанциях представляются чрезмерными. Все это формирует у производителей инновационных препаратов ощущение незащищенности законом. Поэтому некоторым фармкомпаниям все труднее принять решение об их выводе на российский рынок. И это несмотря на то, что общей для государства и отрасли ценностью является здоровье населения.

В дальнейшем развитии российских производителей большую роль играет локализация новых и широко используемых в мире продуктов. Многие компании сделали значительные инвестиции, привлекли дорогостоящие кредиты, заключили контракты с иностранными партнерами. Теперь выясняется, что расчеты неверны, так как полностью локализованный препарат должен иметь цену ниже, чем в какой-то другой стране, где совершенно другая система лекарственного обеспечения, другие объемы и рыночные условия. Снятие этого требования с принятием новой методики ценообразования могло бы дать дополнительный стимул к развитию российского производства.

Что, на ваш взгляд, может увеличить доступность новых лекарств для россиян?

Деян Йованович: Самое главное, что позволит российским пациентам получить доступ к современным инновационным препаратам, - это введение системы всеобщего лекарственного обеспечения. Очень радует, что планы по созданию подобной системы в близком будущем уже озвучены министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой. Такая позиция позволяет надеяться на дальнейшее усиление заботы государства о здоровье его граждан.