Новости

В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
Госдума примет заявление на тему решения WADA по России 18:30
Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии 18:30
В Крыму завели дело по факту избиения полицейских 18:28
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий 18:20
В Мурманске пассажирский автобус столкнулся с самосвалом 18:19
Кадыров снялся в шуточном ролике блогера 18:15
В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей 18:14
Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет 18:10
Фасад аэропорта в Калининграде украсил портрет Елизаветы Петровны 18:03
СМИ: Власти США 18 лет скрывали всю правду о событиях в Афганистане 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 19:20
Рубрика: Экономика

Надеемся на конструктивный диалог

Профессиональные ассоциации - элемент ответственного ведения бизнеса
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 278(8036)
Генеральный директор международной фармкомпании "Астеллас" Деян Йованович работает на российском фармрынке уже более 25 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания, которой он руководит, входит в ряд профессиональных объединений. Он лично принимал участие в создании одного из ведущих отраслевых объединений на лекарственном рынке - Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), которой в этом году исполняется 25 лет. Деян Йованович ответил на вопросы "РГ".

Г-н Йованович, как изменялся рынок за время, которое вы работаете в России? В чем заключается вклад в его развитие профильных ассоциаций, подобных AIPM?

Деян Йованович: Я хорошо помню, как в 1994 году собрались директора нескольких иностранных фармкомпаний в России, чтобы создать нашу ассоциацию. Это был совершенно уникальный момент в истории, когда фармацевтический рынок еще только зарождался и фактически осуществлялся переход от советской централизованной модели распределения к свободным рыночным отношениям. В тот период не существовало четких правил ведения бизнеса, не было достаточной информированности участников рынка о правовых и регуляторных моментах, не говоря уже о том, чтобы голос даже крупных компаний был услышан лицами, принимающими решения. Чтобы преодолеть эти трудности, мы и основали AIPM.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Эксперты обсудили проблему отсутствия многих эффективных лекарств

В тот момент ассоциация была чем-то совершенно новым, неизвестным и отчасти революционным. А сейчас диалог между государством и фармацевтической отраслью без профильных ассоциаций даже представить себе трудно. Работа AIPM и других подобных отраслевых объединений де-факто является абсолютно необходимым элементом ответственного ведения бизнеса.

Какую роль, по вашему мнению, играют профессиональные объединения в формировании цивилизованного лекарственного рынка сегодня?

Деян Йованович: Роль профессиональных объединений сейчас очень высока. Информирование членов ассоциации о новых регуляторных инициативах, - а это очень важно именно на этапе подготовки законопроектов и программ, а не после их принятия, - позволяет участникам рынка не только гораздо лучше в них ориентироваться, но и принимать участие в обсуждении. Таким образом голос индустрии бывает услышан, но не только - дискуссия в ассоциации позволяет многим компаниям лучше сформировать и свою позицию по различным вопросам, поделиться своими аргументами и услышать коллег.

Дискуссия в ассоциации позволяет многим компаниям лучше сформировать и свою позицию, поделиться своими аргументами и услышать коллег

Ассоциации принимают деятельное участие в обсуждении законопроектов, в оценке их исполнения на практике. Иногда именно от них поступают первые "звонки" о противоречиях в нормативных актах. Дело не только в роли, но и в самом факте, что участие профессиональных объединений на фармрынке стало необходимым фактором его функционирования. Общественный контроль и ответственное поведение всех участников трансформировало бурно развивающийся фармрынок в цивилизованный и социально ответственный.

Фармкомпаниям все труднее принимать решение о выводе инноваций на российский рынок из-за нарушения интеллектуальных прав

Что могло бы стать драйвером для отрасли в будущем, чтобы российское здравоохранение и пациенты получали доступ к современным инновационным препаратам?

Деян Йованович: Важным фактором, привлекающим инновационные препараты на российский рынок, может стать глубокая проработка законодательства в области защиты интеллектуальных прав. Не менее важно и углубление координации действий министерств и ведомств в этом вопросе. Реальная судебная практика в этой сфере неоднозначна: производителей настораживает несовершенство законодательства по охране интеллектуальных прав, а сроки рассмотрения дел в различных судебных инстанциях представляются чрезмерными. Все это формирует у производителей инновационных препаратов ощущение незащищенности законом. Поэтому некоторым фармкомпаниям все труднее принять решение об их выводе на российский рынок. И это несмотря на то, что общей для государства и отрасли ценностью является здоровье населения.

Фото: Пресс-служба AIPM
Недальновидные решения регуляторов приведут к дефициту лекарств

В дальнейшем развитии российских производителей большую роль играет локализация новых и широко используемых в мире продуктов. Многие компании сделали значительные инвестиции, привлекли дорогостоящие кредиты, заключили контракты с иностранными партнерами. Теперь выясняется, что расчеты неверны, так как полностью локализованный препарат должен иметь цену ниже, чем в какой-то другой стране, где совершенно другая система лекарственного обеспечения, другие объемы и рыночные условия. Снятие этого требования с принятием новой методики ценообразования могло бы дать дополнительный стимул к развитию российского производства.

Что, на ваш взгляд, может увеличить доступность новых лекарств для россиян?

Деян Йованович: Самое главное, что позволит российским пациентам получить доступ к современным инновационным препаратам, - это введение системы всеобщего лекарственного обеспечения. Очень радует, что планы по созданию подобной системы в близком будущем уже озвучены министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой. Такая позиция позволяет надеяться на дальнейшее усиление заботы государства о здоровье его граждан.

Экономика Отрасли Фарминдустрия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: России надо обжаловать решение WADA
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии
Президент Турции утвердил закон о налоге на проживание в отелях страны