Путин и Зеленский начали переговоры после "нормандского саммита"

После переговоров в "нормандском формате" лидеры России и Украины проводят первую двустороннюю встречу.

Сначала предполагалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский побеседуют после совместной пресс-конференции четырех лидеров, но сегодня было решено провести эти переговоры сразу после саммита. Напомним, это их первая личная встреча - ранее лидеры говорили только по телефону.

Как говорили в Кремле: на повестке - Минские соглашения и газ.

Ранее Путин также побеседовал отдельно с канцлером ФРГ и президентом Франции. Такие же "двусторонки" провел и Зеленский.