Путин и Зеленский сели напротив друг друга на саммите в Париже

В Париже начался саммит в "нормандском формате". После двусторонних переговоров друг с другом лидеры прошли в зал Мюрата в Елисейском дворце и сели за круглый стол для переговоров.

Справа от президента России Владимира Путина расположился глава Франции Эммануэль Макрон, а слева - канцлер ФРГ Ангела Меркель. Украинский лидер Владимир Зеленский занял место напротив российского президента. Как и на прошлых саммитах - лидеры России и Украины сидели напротив друг друга.

В зал же лидеры вошли так: сначала Зеленский, затем его догнала Меркель. Затем вошли вместе Путин и Макрон. Причем украинский лидер сперва не понял, куда ему нужно, и чуть не сел на место, приготовленное французами для президента России. Но довольно быстро разобрался - увидев, куда сели остальные, и обогнул стол.

Журналистам транслировали начало встречи в пресс-центр, но лидеры обошлись без публичных заявлений и протокольных слов. Президент России был в хорошем настроении и даже, похоже, о чем-то шутил; улыбались и Макрон, и Меркель. Зеленский же явно готовился к выступлению - перебирал листы своей речи.

В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков. Они встали за Путиным во время переговоров в "нормандском формате".