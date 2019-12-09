Путин, Меркель и Зеленский прибыли в Елисейский дворец

Участники "нормандской четверки" собрались в Елисейском дворце в Париже. Всех встретил по очереди французский президент Эммануэль Макрон.

Первой прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее Mercedes с немецким флагом подъехал прямо к парадному крыльцу. Макрон тепло обнял ее, а Меркель заулыбалась.

Затем спустя короткое время приехал украинский президент Владимир Зеленский. Во время рукопожатия Макрон положил руку на плечо украинского лидера.

Прибытие Зеленского вызвало ажиотаж у журналистов, его засыпали вопросами, впрочем, оставшимися без ответа. Спрашивали, последует ли он примеру Макрона и приедет ли в Москву на юбилей Победы, и еще - что он будет считать успехом саммита "нормандской четверки".

Aurus российского президента остановился сразу после ворот. Владимир Путин и Эммануэль Макрон тепло приветствовали друг друга.

Сейчас Путин проводит отдельную встречу с Меркель, а Макрон тем временем беседует с Зеленским.