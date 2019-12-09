Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки"

Перед саммитом "нормандской четверки" в Париже президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Содержательная часть встреч проходит без присутствия журналистов. Даже обычных протокольных высказываний представителям прессы услышать не удалось. Встреча российского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским тоже запланирована, но уже после саммита.

В составе российской делегации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники главы государства Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Саммит "нормандской четверки" станет первым для Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского - в октябре 2016 года у Франции и Украины были другие президенты.