Прошел саммит Путин - Лукашенко, посвященный 20-летию образования Союзного государства России и Беларуси (1999 год).

С Беларусью возможны самые разные формы интеграции. Невозможно только одно, о чем тем не менее часто - то прямо, то "намеками" - говорят.

Накануне встречи с Путиным Лукашенко высказался вполне ясно (и далеко не в первый раз): "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

Однако и после этого некоторые "политологи братской России" обсуждали, будет ли все-таки "объединение" и "всерьез" говорил президент Беларуси или же это "элемент торга" с Россией...

В качестве причин объединения назывались сугубо российские проблемы, связанные с "транзитом 2024" : мол, при "объединении" возникнет "новое государство", соответственно исчезает тема "третьего срока" для президента, все опять начинается с чистой строки.

Видимо, такие "аналитики" считают, что у Беларуси (не лично у А. Г. Лукашенко, а у Республики Беларусь) вообще нет СВОИХ интересов, СВОИХ целей, СВОИХ амбиций и т.д., что она не самоценная страна, а просто инструмент для решения проблем российской политики.

Право не знаю, на чем основаны такие представления. Ни мировой опыт, когда вообще-то не описаны (кроме совершенно исключительной ситуации ГДР) случаи добровольного мирного отказа от своей государственности, ни конкретная история российско-белорусских отношений - никак не говорят о возможности "самоликвидации" Беларуси. И странно сводить все к личности Лукашенко, хотя, конечно, он играет исключительную роль в своей стране.

Оставим политологов наедине с их профессиональными заботами

Но оставим политологов наедине с их профессиональными заботами. Ясно, что Путин прекрасно понимает всю утопичность подобных "анализов". И утопичны они не только с точки зрения Беларуси, но в неменьшей мере - с точки зрения самой России.

Какой бы ни была "проблема 2024" - она ведь не единственная для Государства. Есть и другие, никак не менее важные темы. "Добровольное вхождение Беларуси в состав России" означало бы огромную перестройку всего нашего Государства. Ясно, что Беларусьне может быть "разрезана на области", которые просто станут обычными российскими регионами. Больше того: и на правах "еще одной автономной республики" Беларусь влиться в Россию не могла бы. Значит потребовалось бы создать какую-то "конфедерацию России - Беларуси" или же надстроить над РФ "Федерацию второго порядка"...

Попытки замены с трудом выстроенной, но по крайней мере целостной Вертикали на какую-то такую "Пизанскую Башню Федерация" явно противоречат всей государственной логике 20 лет правления Путина.

Однако разговоры про "объединение" идут не только от "маеты ума" тех или иных "экспертов". За ними стоит довольно массовая эмоция: искреннее (или не очень!) желание как-то изжить "травму распада" СССР.

Мгновенный распад огромного Государства есть Геополитическая Катастрофа. Это - ФАКТ, хотя его констатация и оценка - немного разные вещи.

Но, безусловно, большинство людей и политиков в России распад СССР, конец последнего варианта Российской Империи, воспринимают негативно, многие - болезненно, как внутренний конфликт, нарушение самоидентификации, самооценки. Однако отрицательно оценивать и верить в возможность "исправления ситуации" - совершенно разные вещи. Как сказал Путин, "кто не жалеет о распаде СССР - не имеет сердца, кто хочет вернуть СССР - не имеет головы".

Во всех бывших республиках СССР (кроме РФ) сейчас живет свыше 155 млн чел., в РФ - меньше 147 млн. Значит в случае "объединения" население России и соответственно число депутатов в парламенте составляло бы 48,6%. При сохранении существующих тенденций еще через 20-30 лет, а Государства обычно "планируются" на куда более длинный срок, доля России была бы уже около 45%, доля русских - ниже 40%. Плюс "быстрый синергетический эффект" от "слияния экономик" с республиками, где у Украины ВВП на душу населения в 3 раза, в Узбекистане - в 3,5 раза, в Таджикистане - в 8,5 раза ниже, чем в РФ. Ну и на сладкое - борьба с сепаратизмом всех-без-исключения республик.

В общем "объединение" обернулось бы "братской могилой", реальной Национальной Катастрофой для России, русского народа.

Все это настолько очевидно, что о "воссоздании Империи" никто и не заикается. Более популярен в нашем обществе лозунг - объединение только славянских республик, т.е. Россия-Украина-Беларусь.

Для российского уха звучит приятно. Но мы уже знаем, КАК восприняли на Украине всего лишь "призрак", смутный, не имеющий никакой реальной почвы СЛУХ о возможности такого объединения...

Все это настолько очевидно, что о "воссоздании Империи" никто и не заикается

И - самое главное. Все эти "проблемы" и "трудности их разрешения" - ФАНТОМНЫЕ БОЛИ.

За 28 лет после СССР выросли - и в республиках, и в России - постсоветские поколения, для которых статус-кво, т.е. независимые государства, есть самоочевидная НОРМА ЖИЗНИ, а вот "советская ностальгия" - только чьи-то слова ... В их сознании и языке нет "скреп" - советских культурных кодов, а в республиках многие и русский язык не учили. Во всех республиках главный госпраздник - День Независимости.

Еще через 10-15 лет, когда постсоветские поколения будут безраздельно доминировать, тема "объединения" просто исчезнет. Строить проекты "прыжка в прошлое" люди, родившиеся после СССР, не станут. "Место встречи назвать нельзя - его нет".

А тесные экономические, доброжелательные, гуманитарные, союзные политические отношения иметь можно. И здесь как раз опыт России и Беларуси очень важен. Со всеми его "+" и "-".