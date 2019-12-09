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09.12.2019 15:30
Рубрика: Экономика
Проект: Пресс-релизы

ЦДМ на Лубянке стал победителем общегородского конкурса "Город для всех"

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" (собственник - компания "Лубянка-Девелопмент", входит в холдинг "Галс-Девелопмент") удостоился престижной награды рынка недвижимости. В городском конкурсе "Город для всех" объект стал победителем в номинации "Организация потребительского рынка и услуг, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам".
Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент". Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент".
Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент".

"Для нас "Центральный Детский Магазин на Лубянке" - важный и значимый проект. Ежедневно его посещают тысячи людей - разного возраста и предпочтений. Мы регулярно работаем над тем, чтобы абсолютно каждому гостю было здесь комфортно и интересно. Мы рады, что наш труд высоко ценится специалистами отрасли. А победы всегда стимулируют двигаться дальше и добиваться новых результатов", - рассказала Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

"Город для всех" - общегородской конкурс на лучшие объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан. Основополагающий принцип проведения конкурса - равные условия и возможности для всех учреждений, расположенных на территории города Москвы. "Город для всех" проходит в два этапа: на окружном и городском уровнях. В конкурсе принимают участие учреждения социальной защиты, потребительских услуг, культуры, образования, медицинские организации, офисные центры и др. Награду вручали Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, и Татьяна Потяева, Уполномоченный по правам человека в Москве.

"Наша цель - интеграция и инклюзия людей с инвалидностью во все сферы жизни. Несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться, эти люди проявляют стойкость и силу духа. Глядя на них, сложно говорить об ограниченных возможностях. Их возможности безграничны", отметил в приветственном слове Евгений Стружак, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Весь декабрь и новогодние праздники в ЦДМ на Лубянке работает веселая ярмарка с подарками и сувенирами. Здесь можно приобрести елки, украшения, гирлянды, снежные шары, вязаные вещи ручной работы и многое другое. Гости получат приятный бонус - бесплатную упаковку подарков. А с 13 по 30 декабря желающие смогут принять участие в акции "Подарок за покупку" и получить гарантированные призы от ЦДМ. Посетителей также ждут сказочные представления, увлекательные шоу, оркестры Снеговиков и Дедов Морозов, анимационная команда. Дедушка Мороз и Снегурочка будут рады маленьким гостям в своем домике, где каждый сможет рассказать стихотворение и получить сладкий подарок. 28 декабря в Центральном Детском Магазине пройдет грандиозное торжество в честь приезда Деда Мороза из резиденции в Великом Устюге.

Чтобы все успели подготовиться ко встрече Нового года, ЦДМ продлевает свои часы работы. Подробная информация о магазинах, акциях и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте www.cdm-moscow.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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