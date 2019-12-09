Допустившие побег банды GTA конвоиры получили условные сроки

Красногорский суд в Подмосковье признал виновными полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу так называемой "банды GTA".

Четверо осужденных, которые допустили попытку побега и перестрелку в здании Мособлсуда в августе 2017 года, обвинялись в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские нарушили требования конвоирования. Они допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух сотрудников специального полицейского подразделения.

В оглашенном в суде приговоре - в его резолютивной части - указано, что бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин получил три года лишения свободы, его заместитель Алексей Маханьков осужден на два года. Старшему полицейского конвоя, на которого преступники напали в лифте, назначено три года лишения свободы, а его напарнице по конвою - полтора года колонии. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, суд посчитал возможным признать наказание всем осужденным условным.

Дело слушалось в закрытом режиме. За несколько дней до вынесения приговора прокурор в прениях попросил для подсудимых небольшие сроки условно или в колонии-поселении.

Напомним, в Мособлсуде проходил процесс по громкому делу так называемой "банды GTA". СМИ так окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

На подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершала нападения на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали людей и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.

Следствие и суд установили, что первого августа 2017 года пятеро подсудимых из этой банды, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и завладеть табельным оружием охранников, один из которых успел вызвать подкрепление. Бойцы Росгвардии преградили преступникам путь. Бандиты открыли стрельбу на поражение. Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение. Ответным огнем были ликвидированы четверо из пяти нападавших.