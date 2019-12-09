Новости

Саммит в "нормандском формате" длился почти 2,5 часа 22:12
Путин и Зеленский начали переговоры после "нормандского саммита" 22:06
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества 21:29
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела 21:27
В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму 21:21
Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander 21:10
В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
Госдума примет заявление на тему решения WADA по России 18:30
Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии 18:30
В Крыму завели дело по факту избиения полицейских 18:28
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 21:31
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Звезда Италии

Посол Италии вручил орден генеральному директору "РГ" Павлу Негоице
Текст: Юрий Когалов
Фото: Сергей Михеев
Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица был удостоен Ордена Звезды Италии степени кавалера. Заслуженную награду ему вручил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано. Торжественная церемония прошла в особняке Берга, где расположена дипмиссия.

Как сказал Терраччано, "Орденом Звезды Италии награждается один из самых выдающихся представителей медиа-сообщества Российской Федерации - Павел Негоица, посвятивший журналистике всю свою жизнь", генеральный директор одного из самых влиятельных изданий РФ. Посол особо отметил, что часть карьеры нового кавалера прошла в Италии как специального корреспондента газеты "Труд". "За годы работы в Риме ему удалось сформировать прекрасное знание итальянской культуры и языка, полюбить страну, а затем в качестве гендиректора "Российской газеты" Негоица поддерживал все инициативы итальянского правительства и посольства республики в Москве", - напомнил Терраччано.

Фото: "РГ"
Обозреватель "РГ" победила в конкурсе Национального агентства развития квалифиаций

Дипломат обратил внимание, что "Российская газета" внимательно следит и освещает деятельность Италии в России, достаточно вспомнить перекрестные годы культуры, туризма, проведение ЭКСПО, участие Италии в ПМЭФ в качестве почетного гостя. "РГ" фактически стала информационным партнером Италии", - отметил посол.

"Вручением Ордена Звезды Италии республика хочет выразить признание высочайших заслуг Негоицы и его основополагающий вклад в укрепление российско-итальянских отношений", - подчеркнул Терраччано.

Как говорится в обосновании для вручения Ордена, "Негоица имеет перед Италией неоспоримые заслуги в развитии дружеских отношений с РФ, что делает его достойным почетной награды Итальянской Республики".

Сергей Лавров собрал аншлаг на конференции в Италии

Сам Павел Афанасьевич скромно отметил, что это "очень волнительный для него момент". А все сделанное для укрепления российско-итальянских отношений относится не только к нему, но и "ко всему коллективу холдинга по имени "Российская газета". "Хотелось бы отметить, что "РГ" уделяет внимание российско-итальянской тематике не потому, что Рим щедр на награды, а потому что в период непростых отношений между Россией и западными странами такого рода информационное партнерство крайне необходимо", - заявил Негоица.

Подобных врученной ему в понедельник награды удостоились лишь несколько десятков россиян. Негоица получил свою Звезду по предложению главы МИД Италии. Приказ был подписан президентом республики еще в мае, но все равно вручение Ордена стало приятным сюрпризом.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Италия "Российская газета" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появилась ипотека под 2 процента
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии