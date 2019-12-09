Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица был удостоен Ордена Звезды Италии степени кавалера. Заслуженную награду ему вручил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано. Торжественная церемония прошла в особняке Берга, где расположена дипмиссия.

Как сказал Терраччано, "Орденом Звезды Италии награждается один из самых выдающихся представителей медиа-сообщества Российской Федерации - Павел Негоица, посвятивший журналистике всю свою жизнь", генеральный директор одного из самых влиятельных изданий РФ. Посол особо отметил, что часть карьеры нового кавалера прошла в Италии как специального корреспондента газеты "Труд". "За годы работы в Риме ему удалось сформировать прекрасное знание итальянской культуры и языка, полюбить страну, а затем в качестве гендиректора "Российской газеты" Негоица поддерживал все инициативы итальянского правительства и посольства республики в Москве", - напомнил Терраччано.

Дипломат обратил внимание, что "Российская газета" внимательно следит и освещает деятельность Италии в России, достаточно вспомнить перекрестные годы культуры, туризма, проведение ЭКСПО, участие Италии в ПМЭФ в качестве почетного гостя. "РГ" фактически стала информационным партнером Италии", - отметил посол.

"Вручением Ордена Звезды Италии республика хочет выразить признание высочайших заслуг Негоицы и его основополагающий вклад в укрепление российско-итальянских отношений", - подчеркнул Терраччано.

Как говорится в обосновании для вручения Ордена, "Негоица имеет перед Италией неоспоримые заслуги в развитии дружеских отношений с РФ, что делает его достойным почетной награды Итальянской Республики".

Сам Павел Афанасьевич скромно отметил, что это "очень волнительный для него момент". А все сделанное для укрепления российско-итальянских отношений относится не только к нему, но и "ко всему коллективу холдинга по имени "Российская газета". "Хотелось бы отметить, что "РГ" уделяет внимание российско-итальянской тематике не потому, что Рим щедр на награды, а потому что в период непростых отношений между Россией и западными странами такого рода информационное партнерство крайне необходимо", - заявил Негоица.

Подобных врученной ему в понедельник награды удостоились лишь несколько десятков россиян. Негоица получил свою Звезду по предложению главы МИД Италии. Приказ был подписан президентом республики еще в мае, но все равно вручение Ордена стало приятным сюрпризом.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"