Из Брянской области пустили пригородный поезд в Беларусь

С 8 декабря Белорусская железная дорога после пятилетнего перерыва возобновила движение поездов из Гомеля в брянский Новозыбков.

Трехвагонные дизель-поезда рижского производства курсируют дважды в день, утром и вечером. Утренний отправляется из Гомеля в 9.34 и прибывает в пункт назначения в 11.07, а через 26 минут уходит обратно в Беларусь с прибытием в 13.06. Вечерний приходит в Новозыбков в 18.17, стоит полтора часа и отправляется в Гомель в 19.44 с прибытием на конечную станцию в 21.19. Дорога из России в Беларусь или обратно занимает полтора часа.

До 2014 года электричка Гомель-Новозыбков курсировала только по выходным и праздникам - один рейс в день, а затем и вовсе была отменена. В БЖД это объяснили низким пассажиропотоком. Возобновленный рейс привязали к поезду Новозыбков-Москва - он отправляется от брянского перрона через 52 минуты после прибытия электрички из Гомеля, в 11.59. Вечерняя электричка стоит в Новозыбкове полтора часа тоже недаром - она ждет прихода поезда из Москвы. Он прибывает в 19.20, и спустя 24 минуты его пассажиры могут продолжить путь в Гомель. Есть возможность уехать в столицу России и вечером: поезд Климов - Москва отправляется из Новозыбкова в 18.29, через 12 минут после прихода гомельского дизеля. Таким образом, белорусы получили новый способ добраться до Москвы.

Брянцы тоже внакладе не остались. Новозыбков - самый западный город региона, до Гомеля отсюда втрое ближе, чем до областного центра - всего 74 километра. Традиция ездить в Гомель за покупками, к врачам да и просто погулять с семьей в выходной сохранилась с советских времен. Так что горожане к пуску новой (хорошо забытой старой) электрички отнеслись с воодушевлением. Правда, немного смущает цена.

Традиция ездить в Гомель за покупками, к врачам да и просто в выходной погулять с семьей у новозыбковцев сохранилась с советских времен

Поездка из Новозыбкова в Гомель в будний день обойдется в 11,43 белорусского рубля (порядка 350 российских). В выходные и праздники - немного дороже: 13,43 и 404, соответственно. Билеты продаются с указанием места. Есть еще автобус - он ходит рано утром, билет стоит от 284 до 323 российских рублей.

- Дизель всегда стоил дешевле автобуса, а тут 350 рублей. Они думают, у нас миллионеры все? - недоумевает жительница Новозыбкова Татьяна Новокшенова. - Поездка семьей в Гомель обойдется в три-четыре тысячи рублей, это для нас ощутимая сумма.

Жители приграничных районов хорошо осведомлены о положении дел на той стороне. Есть еще одна альтернатива - блаблакар, обещающий домчать из Гомеля в Новозыбков за час и 150-250 рублей с пассажира. Но попутные легковушки хороши, когда некуда спешить, а если надо прибыть в Новозыбков или Гомель к определенному времени, "народное такси" не подходит.

- Новый маршрут в любом случае добавляет вариантов, и это уже хорошо. Очевидно, что пустили электричку для гомельцев - таким маршрутом им гораздо проще и дешевле добираться до Москвы. Но, думаю, поездом будут пользоваться и новозыбковцы - все-таки ходит он быстро и по расписанию, - считает Борис Круглов.