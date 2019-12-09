Когда в Москву придут морозы

В столичном регионе задержалась осенняя погода. Воздух прогревается выше ноля градусов, а вместо снега идет дождь. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, температура воздуха в столичном регионе превышает среднесуточную норму на 5-6 градусов.

- Еще во вторник в регионе будет стоять плюсовая температура воздуха, а со среды под влиянием холодного атмосферного фронта воздух остынет ниже нуля в дневные часы, - рассказала "РГ" Позднякова. - Так, в среду температура воздуха днем будет -1, ночью до -3. В четверг морозец усилится до -7…-5, местами может идти небольшой снежок.

По словам Поздняковой, морозная погода простоит до выходных, временами сможет проглядывать солнце, но уже в начале будущей недели ожидается новый циклон, который принесет оттепель. А вместо легкого снежка будет идти мелкий ноябрьский дождь.

- Пока по прогнозам о сильных снегопадах, которые смогут стать началом становления устойчивого снежного покрова, говорить не приходится, - отметила метеоролог. И напомнила, что, скорее всего, в регионе и в новогоднюю ночь температура воздуха поднимется выше климатической нормы. А температурный разброс составит от -3 до -7 градусов.