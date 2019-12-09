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Рубрика: Власть
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Цена таблетки - "Спасибо!"

Лечение от гриппа ивановским дошколятам оплатят из бюджета
Текст: Анна Скудаева ("Российская газета", Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Власти Ивановской области приняли решение о новых мерах социальной поддержки детей детсадовского возраста. По постановлению облправительства дети до шести лет включительно, живущие в малоимущих семьях, будут бесплатно получать лекарства для лечения ОРВИ и бронхолегочных заболеваний.

Как пояснили региональные власти, медикаменты больным детям будут предоставлять на основании заключения педиатра или фельдшера через аптеки, прикрепленные к поликлиникам по месту жительства. Чтобы доказать право на получение бесплатных препаратов для больных детей, родителям не придется бегать за множеством справок. "Информацию о принадлежности семьи к категории малоимущих медучреждение получит в рамках межведомственного обмена с территориальными органами социальной защиты населения", - заявили в правительстве региона.

Фото: Михеев Сергей/РГ
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Как пояснил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, у большинства семей, имеющих право на льготы, все необходимые документы уже есть на руках.

- Для верности можно предъявить справку в медучреждении, - уточнил Артур Фокин.

По подсчетам властей, сегодня в малообеспеченных семьях Ивановской области живут более 17 тысяч детей. В этом году на обеспечение детей лекарствами из бюджета выделили миллион рублей. На следующий год эту сумму планируют увеличить в пять раз.

Как уточнили власти, предусмотренных в областном бюджете средств будет достаточно для обеспечения необходимыми лекарствами дошколят во время эпидемии гриппа и ОРВИ. В перечень бесплатных препаратов вошли такие лекарства, как амброксол, интерферон альфа, парацетамол и ксилометазолин в форме капель и спрея.

Родителям не придется бегать за множеством справок, чтобы подтвердить сведения о доходах

Помимо поддержки больных дошколят ивановские власти решили выделить дополнительные средства на горячее питание в школах для учеников начальных классов из малообеспеченных семей. Как сообщил глава региона Станислав Воскресенский, сейчас в муниципалитетах компенсируется только часть стоимости завтрака для отдельных категорий учащихся. При этом в некоторых муниципалитетах детям, в зависимости от дохода семьи, дают завтраки разного качества. Ситуацию, когда у детей в тарелках разные завтраки, областные чиновники называли "недопустимой".

Фото: Сергей Куксин
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- Где-то в муниципалитетах из этого положения выходят, а где-то получается, что у ребят из малообеспеченных семей другой завтрак, не такой, как у других детей. Это несправедливо. Мы приняли решение и такие поправки в бюджет вносим, чтобы детям первых - четвертых классов из малообеспеченных семей целиком компенсировать стоимость завтрака за счет средств регионального бюджета, - говорит глава региона.

Сегодня горячим питанием в школах Ивановской области охвачены 86,5 процента детей. Ожидается, что те деньги, которые высвободятся в муниципалитетах благодаря введению региональных компенсаций, главы районов смогут перенаправить на помощь другим нуждающимся школьникам: тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в настоящий момент или детям, находящимся под опекой.

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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