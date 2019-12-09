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09.12.2019 22:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два часа до патента

Легко ли легализоваться трудовому мигранту в Москве?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Каждый день в миграционный центр в поселении Вороновское, расположенном в новой Москве, приходят до 7 тысяч человек, чтобы легализоваться в столице. Примерно 1,5 тысячи из них оформляют трудовые патенты. Патент не только дает возможность легально устроиться на работу, но и гарантирует, что его обладатель поставлен на миграционный учет, обеспечен медицинской страховкой, не является разносчиком опасных заболеваний и не находится в розыске за совершенные преступления. "А вся процедура оформления патента занимает не больше двух часов", - утверждает руководитель ГБУ "Миграционный центр" Сергей Балдин.
Столица встречает мигрантов светлыми стенами, просторными коридорами и свободными окнами. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Столица встречает мигрантов светлыми стенами, просторными коридорами и свободными окнами. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Столица встречает мигрантов светлыми стенами, просторными коридорами и свободными окнами. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Центр в Вороновском больше похож на аэропорт - такие же стеклянные окна в пол, рамки на входе, пространства, разделенные турникетами. Открыть их можно браслетом, который посетитель получает на входе. Браслеты с виду похожи на обычную бумажную полоску ярко-желтого цвета. На ней - QR-коды, обозначающие последовательность действий, которые нужно совершить. Турникеты открываются только в случае, если последовательность не нарушена.

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Первый этап - оформление страхового полиса. "Мы сотрудничаем с 25 страховыми компаниями, выбрать можно любую. Годовая страховка стоит порядка 4 тысяч рублей и гарантирует медицинскую помощь в экстренных случаях", - объясняют сотрудники миграционного центра. Следующий этап - оплата всего пакета документов, в который входят и страховка, и дактилоскопия, и медицинское обследование, и экзамен по русскому языку. Пакет стоит 12,5 тысячи рублей. За дополнительную плату могут еще перевести паспорт.

После оплаты - дактилоскопия. Каждый год на этом этапе выявляют примерно 1,1 тысячи граждан, которые уже были высланы из России, но получили на родине новые паспорта, поменяв в ФИО пару букв, и пытаются въехать снова. Поэтому дактилоскопию нужно проходить заново, когда заканчивается трудовой патент. "Действует он год. За это время мигрант может совершить правонарушение и попасть под суд, который примет решение о депортации", - объясняет старший инспектор по особым поручениям столичного главка МВД России Александр Вихранов. Миграционный центр - не полицейский участок, его сотрудники не обязаны отслеживать, как ведут себя приезжие. Но если мигрант что-то нарушил, эта информация отобразится при следующей дактилоскопии.

Раз в год трудовые мигранты обязаны проходить и медицинское освидетельствование. В центре они сдают анализы на СПИД, сифилис, туберкулез и наркоманию. Если болезнь обнаруживается, во въезде в Москву откажут. А при туберкулезе - еще и госпитализируют и пролечат до тех стадий, когда больной уже не станет рассадником палочки Коха. "Это всякий раз влетает городу в копеечку, но иначе нельзя", - говорит начальник управления миграционной политики департамента экономической политики и развития Москвы Евгений Кугаков. Каждый день сотрудники центра выявляют до 10 человек с опасными заболеваниями, и многие из них даже не подозревают, что больны.

Обычно мигранты платят только за первый месяц действия патента, на остальные 11 им выдают квитанции с реквизитами

Последний этап - экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Сдается, как теория в ГИБДД. Компьютер, 20 вопросов, чтобы сдать, нужно за 40 минут ответить на 10. Вопросы несложные, нужно, например, выбрать российский флаг из трех предложенных вариантов или назвать дату государственного праздника - Дня защитника Отечества. Тем не менее 20 процентов мигрантов с первого раза экзамен не сдают.

Через 10 дней после прохождения всех этапов легализации мигранты получают смс: "Ваш пакет документов готов. Просим прибыть в миграционный центр для их получения". Но выдадут ему трудовой патент или направление на госпитализацию, человек не узнает до тех пор, пока не приедет в центр лично. Это сделано специально, чтобы те, у кого медосвидетельствование выявило заболевания, не ударились в бега.

Фото: iStock
Определена потребность российской экономики в мигрантах на будущий год

Ежемесячная стоимость трудового патента в Москве в этом году составляет 5 тысяч рублей, в следующем будет на 350 рублей дороже. Заплатить можно как сразу за год, так и за любое количество месяцев. "Чаще всего платят только за первый месяц, на остальные 11 мы выдаем квитанции с реквизитами", - объясняет Александр Вихранов. Если оплата перестает поступать, мигранта по телефону уведомляют о том, что патент может стать недействительным.

Число приезжающих в Москву трудовых мигрантов стабильно - порядка 450 тысяч в год. В прошлом году, например, выдали 453 тысячи патентов, а всего с 2015 года, когда начал работать новый миграционный центр, их получили более 1,7 миллиона иностранных рабочих. И, как говорит Евгений Кугаков, столичные власти в ближайшее время не ожидают патентных скачков. Начала выправляться экономическая ситуация в Узбекистане, и представители этой страны стали возвращаться домой. Но и падения патентных платежей город не прогнозирует. "В позапрошлом году бюджет Москвы получил от патентной системы 15,7 миллиарда рублей доходов, в прошлом - 17,4 миллиарда. В этом году планируем получить 18 миллиардов рублей", - резюмирует Кугаков.

Из центра, пройдя все этапы, мы вышли ровно через час и 50 минут.

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