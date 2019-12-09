Максим Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков лично протестировали работу билетной системы на Московских центральных диаметрах. Как убедились они сами, аппаратура работает исправно и без задержек.

Свой путь чиновники проделали от станции Одинцово, где они прошли на платформу по карте "Тройка", до Белорусского вокзала по первому диаметру. По словам Ликсутова, у турникетов на станциях дежурят сотрудники, которые рассказывают пассажирам о новых тарифах и помогают разобраться со всеми нюансами оплаты.

Глава столичного транспортного ведомства также отметил, что турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Корректное функционирование системы поддерживается в час пик, когда на диаметрах самый высокий пассажиропоток.