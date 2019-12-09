Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение об аресте свыше 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката обвиняемого Сергея Дрозда, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника. Таким образом Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова, отметил Дрозд.

По его словам, суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда об аресте активов Абызова на общую сумму сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Напомним, что Абызову инкриминируют мошенничество. По данным следствия, в 2011-2014 годах он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.