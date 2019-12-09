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09.12.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Условные конвойные

Осуждены полицейские, допустившие побег бандитов
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Красногорский суд в Подмосковье в понедельник признал виновными полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу так называемой банды GTA.

В оглашенном в суде приговоре, в его резолютивной части, указано: бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин получил три года лишения свободы, его заместитель Алексей Маханьков осужден на два года. Старшему полицейского конвоя, на которого преступники напали в лифте, назначено три года лишения свободы, а его напарнице по конвою Елизавете Лукьяновой - полтора года колонии. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, суд посчитал возможным признать наказание всем осужденным условным.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Четверо осужденных, которые допустили попытку побега и перестрелку в здании Мособлсуда в августе 2017 года, обвинялись в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские нарушили требования конвоирования. Они допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух сотрудников специального полицейского подразделения.

Дело слушалось в закрытом режиме. За несколько дней до вынесения приговора прокурор в прениях попросил для подсудимых небольшие сроки лишения свободы. Причем или в колонии-поселении, или с учетом условного наказания.

Напомним, в Мособлсуде проходил процесс по громкому делу так называемой банды GTA. Так СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Название криминальной группировки связано с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA).

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации гособвинения, группировка совершила на территории Московского региона 15 разбойных нападений, в основном на второстепенных дорогах. Судебное следствие установило, что при этих жестоких нападениях было убито 17 человек. Бандиты также были признаны виновными в двух покушениях на убийства.

Суд признал, что бандиты разоружили охрану в лифте Мособлсуда из-за халатности самих конвоиров

Нападения происходили на подмосковных трассах. Бандиты совершали налеты на автомобилистов. Чаще всего это происходило или ночью, или поздним вечером. При помощи самодельных шипов, растянутых через дорогу, злоумышленники останавливали машины проезжающих с пробитыми колесами. После этого бандиты убивали людей, в основном из обрезов, и забирали их имущество. Не гнушались награбленным, которое зачастую было в крови жертв. Они относили еду и вещи своим семьям.

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Первого августа 2017 года пятеро подсудимых из этой банды, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и завладеть табельным оружием охранников, один из которых успел вызвать подкрепление. Бойцы Росгвардии преградили преступникам путь. Бандиты открыли стрельбу на поражение. Один из росгвардейцев получил ранение. Ответным огнем были ликвидированы четверо из пяти нападавших.

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