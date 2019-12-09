Работа билетной системы на МЦД полностью восстановлена

Система валидации на Московских центральных диаметрах работает штатно, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день все технические вопросы, связанные с работоспособностью билетной системы, решены. Пассажиры в Москве и Подмосковье теперь могут пользоваться всеми льготами, которые предоставило правительство Москвы и области", - сказал Ликсутов.

Он также напомнил, что бесплатной пересадка на метро и МЦК будет только в том случае, если пассажир провалидирует билет дважды - на входе и выходе со станции МЦД. Кроме того, заммэра обратил внимание на рост пассажиропотока на МЦД-1 и МЦД-2.

"Рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги. Это говорит о том, что спрос на наземное метро, которое мы вместе с правительством Московской области и РЖД организовали, огромен. Однозначно пассажиры выбирают стабильно работающий, удобный пригородный железнодорожный транспорт, который работает в режиме метрополитена", - говорит Ликсутов.

По словам Ликсутова, за последние две недели уровень удовлетворенности пассажиров новым наземным метро значительно увеличился.

"Мы каждый день делаем замеры, как пассажиры оценивают качество услуг на Московских центральных диаметрах. Эти замеры происходят непосредственно на станциях, в поездах. Вопросы задаются именно тем, кто пользуется диаметрами. Могу сказать, что уровень удовлетворенности пассажиров услугами МЦД в течение двух недель вырос на 85%", - пояснил заммэра.