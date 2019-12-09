Собянин: В Москве централизуют онкологическую службу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице будет модернизирована система оказания медицинской помощи онкологическим больным.

По его словам, от первого подозрения на онкологию до начала лечения должно проходить несколько дней. В реальности этот срок может затянуться на недели - поэтому в первую очередь планируется централизовать онкологическую службу.

"Основная нагрузка по первичной диагностике рака по-прежнему будет лежать на врачах поликлиник. При малейшем подозрении на онкологию врач обязан назначить пакет анализов и обследований. Если подозрения подтверждаются, пациент направляется к онкологу в многопрофильный центр. И все дальнейшее лечение проходит уже там - в одной медицинской организации. Врач-онколог уточнит диагноз и назначит консилиум с участием хирургов, химиотерапевтов и врачей других специальностей", - рассказал мэр "Вечерней Москве".

Это, по словам Собянина, позволит сократить сроки между подозрением на рак и началом лечения до нескольких дней: "Люди с онкологией будут жить дольше, а многие будут просто спасены".