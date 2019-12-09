Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского

Тверской районный суд признал виновным Эдуарда Малашевского в применении насилия по отношению к сотруднику полиции и приговорил его к трем годам лишения свободы.

По версии следствия, Малышевский был задержан на Тверской улице во время несанкционированной акции 27 июля. После того как его поместили в автозак, он выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль. Сам обвиняемый заявил в суде, что разбил стекло в автозаке из-за того, что переволновался после задержания.

Оглашение приговора продолжается. Перед этим во время прения сторон, гособвинитель попросил назначить для подсудимого наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Эдуарда Малашевского было возбуждено по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья. По этой статье ему грозило до пяти лет колонии.