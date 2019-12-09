В Ярославле нашли печать Александра Невского

Специалисты Института археологии РАН передали в Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник вислую печать Александра Невского.

Артефакт был найден в 2019 году во время раскопок в историческом центре Ярославля - на участке Волжской набережной между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами.

Всего же за последнее десятилетие археологи нашли в Ярославле на территории так называемого Рубленого города семь княжеских вислых печатей. Они принадлежали известным по письменным источникам историческим личностям конца XII - первой половины XIII века. Например, первому ярославскому князю Всеволоду Константиновичу, а также его матери Марии, жене великого князя Константина Всеволодовича. Обнаружение в минувшем археологическом сезоне печати Александра Ярославича Невского для ученых стало неожиданностью. Потому что до этого такие печати находили в основном на Новгородчине.

- Таких печатей много, - рассказывает член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии, ведущий специалист по древнерусской сфрагистике (дисциплине, изучающей печати - авт.) Петр Гайдуков. - Найденная в Ярославле печать - 135-й экземпляр. То есть настолько мощная у этого человека была политическая, военная, экономическая активность. После его отца Ярослава Всеволодовича осталось около 30 печатей, а после сына - на сотню больше. Представляете, какой взлет! Оформление их известно, их было два вида, то есть атрибутировать найденную в Ярославле печать не составило никакого труда. А с Ярославлем Александр, конечно, был связан, потому что у него здесь родственники были князьями и даже известно, что по возвращении из своей первой поездки в Орду он первым делом приехал на похороны своего родственника - второго ярославского князя Владимира Константиновича.

По словам Петра Гайдукова, главный вопрос заключается в том, к какому периоду относится находка - домонгольскому или послемонгольскому. Эту загадку еще предстоит разгадать.

- Совсем недавно в Ярославле не было ни одной княжеской печати, а сейчас их здесь уже больше, чем в Суздале, - дополняет коллегу заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова. - По характеру находок, по большой концентрации печатей мы предполагаем, что это была, несомненно, статусная территория. Находки дают представление о статусе города в домонгольский период. Печати - прямое свидетельство наличия документов, скрепленных князем, его наместником или каким-то высшим церковным иерархом. Остатки этих документов мы и находим. Это личная печать. То есть то, к чему скорее всего прикасался сам князь.

Кроме княжеских печатей во время раскопок, ведущихся в исторической части Ярославля с 2007 года, найдены фрагменты стеклянной и керамической посуды из Сирии, Византии и Киева, стеклянных и металлических украшений, остатки деревянных построек XII - XIII веков, место расположения первого каменного здания Ярославля - Успенского собора 1215 года, которое искали разные исследователи несколько десятилетий. Обнаружены коллективные захоронения жителей, погибших при нападении на город войск Батыя, а также погребения защитников Ярославля - княжеских дружинников и их боевых коней. По обилию в одном из раскопов птичьих костей ученые сделали вывод, что эту территорию, по всей видимости, занимал соколиный двор, где держали ловчих птиц для охоты.