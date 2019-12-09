В Липецке два человека погибли при изготовлении кустарного дизтоплива

В одном из ангаров в Липецке на станции техобслуживания погибли двое мужчин - 38 и 40 лет. Как сообщили в СУ СК по региону, по факту смерти начали доследственную проверку: уже известно, что погибшие занимались кустарным изготовлением дизтоплива.

Тела обнаружили 8 декабря во время тушения пожара. В Следственном управлении СК РФ по Липецкой области отметили, что помещение мужчины арендовали.

Теперь следователям предстоит выяснить все подробности трагедии. Осмотр места происшествия уже провели, теперь опрашиваются свидетели, а тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.