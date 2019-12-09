В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа

В Москве прошла презентация китайского фантастико-сатирического романа "Путешествие на Запад" в пересказе для детей. Презентация состоялась в рамках книжной выставки Non/fictio№. Критики считают, что новинку ожидает большой успех, а издатели рассчитывают, что этот роман составит конкуренцию "Гарри Поттеру".

"Путешествие на Запад", один из самых известных китайских классических романов, написал в XVI веке У Чэн-энь. Автор работал над книгой десять лет, успел ее завершить, но не дожил до издания. Долгое время "Путешествие на Запад" публиковали без указания имени автора, пока писатель Лу Синь не привел убедительные доказательства того, что написал роман именно У Чэнь-энь.

"Путешествие на Запад" несколько раз экранизировали, снимали по нему сериалы и мультфильмы, ставили спектакли. Перевод романа на русский язык впервые был опубликован в 1959 году (переводчик - Алексей Рогачев) и с тех пор несколько раз переиздавался.

В начале декабря 2019 года издательство "Шанс" совместно с Медиакорпорацией Китая выпустили на русском языке "Путешествие на Запад" в пересказе для детей. Это яркое иллюстрированное издание в пяти томах, в каждом - по двадцать захватывающих историй о героях из Великой империи Тан.

Главный герой монах Сюаньцзан отправляется в Западные земли (в Индию) за священными буддийскими текстами, и его сопровождают ученики. Царь обезьян Сунь Укун невероятно хитер и отважен. Следить за проделками этого героя-трикстера очень интересно: он перевернул вверх дном и Подземное царство, и Небесный дворец. Свинья-монах Чжу Бацзе немного наивен, трусоват - но все-таки добродушный и верный товарищ. С одной стороны, он не может устоять перед вкусной едой и красавицами, с другой - бросается мирить Учителя и Сунь Укуна, зная, что все они в опасности. Ставший монахом песчаный демон Ша Уцзин предан Учителю и всегда готов ему помочь. Он - молчаливый спутник, которого почти не заметно, но в нужный момент он тут как тут.

Путников подстерегают серьезные опасности. Кроткий буддийский монах то и дело попадает в плен к оборотням или поддается обману, но его всегда спасают верные ученики. В конце концов монахи из империи Тан приходят к Будде, и тот отдает им то, ради чего они проделали долгое, опасное путешествие.