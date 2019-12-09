В Москве в предновогодние дни ожидается прирост автомобилей

Во второй половине декабря ожидается рост числа автомобилистов на дорогах. Как прогнозирует Центр организации дорожного движения, рост составит более чем 50 тысяч машин ежедневно.

По данным ЦОДД Москвы, прирост составят в основном жители Подмосковья и ближайших к столице регионов. В последнюю неделю и в выходные дни увеличение количества автомобилей на дорогах возможно до 150 тысяч машин. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря.

Специалисты напомнили, что в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Все это спровоцирует ухудшение трафика: так, в дневные часы пробки на дорогах могут достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается 8-9 баллов.

"Вторая половина декабря традиционно ассоциируется в Москве с большим количеством автомобилей, поездками по магазинам, поздравлениями друзей и родных. На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, мы рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы - после 21 часа. Также рекомендует задуматься об онлайн покупках и заранее спланировать поездки в гости", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Сокращение трафика ожидается с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.