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09.12.2019 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве в предновогодние дни ожидается прирост автомобилей

Текст: Ирина Огилько

Во второй половине декабря ожидается рост числа автомобилистов на дорогах. Как прогнозирует Центр организации дорожного движения, рост составит более чем 50 тысяч машин ежедневно.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По данным ЦОДД Москвы, прирост составят в основном жители Подмосковья и ближайших к столице регионов. В последнюю неделю и в выходные дни увеличение количества автомобилей на дорогах возможно до 150 тысяч машин. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря.

Специалисты напомнили, что в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Все это спровоцирует ухудшение трафика: так, в дневные часы пробки на дорогах могут достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается 8-9 баллов.

Фото: iStock
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"Вторая половина декабря традиционно ассоциируется в Москве с большим количеством автомобилей, поездками по магазинам, поздравлениями друзей и родных. На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, мы рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы - после 21 часа. Также рекомендует задуматься об онлайн покупках и заранее спланировать поездки в гости", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Сокращение трафика ожидается с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

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