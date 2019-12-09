В Подмосковье два коттеджа ограбили на 7,5 млн рублей

Сразу два элитных коттеджа, расположенных недалеко друг от друга в деревне Афинеево, что возле Наро-Фоминска, оказались объектами внимания воров.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что кражи произошли минувшей ночью. Воры отжали стеклопакеты на первых этажах и тихо влезли в помещения. В одном доме они взяли бытовую технику, лазерные прицел и дальномер. Во втором - 100 тысяч долларов и ювелирные изделия. Ценности и деньги они сложили в сумки и рюкзаки и скрылись. По предварительной оценке сумма ущерба - около 7,5 миллиона рублей.

Троих подозреваемых в этих кражах задержали в Наро-Фоминске. По решению суда они заключены под стражу. Полицейские предполагают, что задержанные причастны к десятку подобных краж, поэтому сейчас отрабатываются различные версии для установления дополнительных эпизодов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 158 УК РФ, которые объединены в одно производство.