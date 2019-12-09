В Подмосковье мужчина убил соседку из окна

В Московской области мужчина убил соседку, стреляя из окна из охотничьего ружья.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла накануне вечером в частном секторе в Ступино. В воскресенье 47-летний мужчина у себя в доме напился, взял свое ружье и, открыв окно, начал беспорядочную стрельбу. Из соседнего дома выглянула соседка - женщина хотела посмотреть, что случилось. Пуля попала ей в грудь, от полученного ранения потерпевшая скончалась.

Стрелка немедленно задержали. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.