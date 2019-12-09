В столице завершились осенние посадки деревьев

В Москве завершились работы по высадке деревьев на благоустроенных территориях. Улицы и переулки украсили 1,1 тыс. деревьев-крупномеров высотой 5-10 метров в возрасте от 10 до 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Во время поздней осени растения находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку, а весной лучше приживаются на новом месте. Так, деревья посадили на Рождественке, на территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря и МАРХИ, на Остоженке с прилегающими переулками, на улице Школьной, в районе Патриарших прудов, на Озерковской и Овчинниковской набережных. Новые деревья появились и на улице Чаплыгина, в районе Киевского вокзала, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки, на Шипиловской улице.

- Самые массовые посадки - 405 штук - пришлись на район Киевского вокзала. Здесь сажали липы "Паллида". Этот сорт достаточно быстро растет, достигая 35 метров в высоту, - рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

В этом районе появились также тополя, вязы, остролистные и серебристые клены, красные дубы, ели, рябины и боярышник.

На улице Школьной высадили 30 вязов возрастом около 20 лет с диаметром ствола 25 сантиметров, высотой 5-7 метров. Вязы обладают вертикально растущими ветвями и густой кроной, вырастают в высоту до 18 метров. Вязы неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням и хорошо приспособлены к условиям мегаполиса.

- На Центральном проспекте в Зеленограде высадили 250 лип и кленов, - отметили в пресс-службе департамента.

Также этой осенью высаживали рябины, декоративные яблони и черемуху. Как и в предыдущие годы, деревья подбирались специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цветов листьев в разные времена года.

Напомним, что сажают деревья в ночное время, чтобы не нарушать дорожного движения. До начала высадки специалисты подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых укладывают специальный дренажный слой из керамзита. После высадки стволы укрывают тростниковой оплеткой, защищающей от механических повреждений. В конце работ приствольный круг засыпают древесной щепой.