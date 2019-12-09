Виртуальная карта "Тройка" появится в 2020 году

В будущем году в общественном транспорте Москвы можно будет расплатиться виртуальными версиями карты "Тройка", сообщает ТАСС.

По данным информагентства, с начала будущего года начнется тестирование виртуальной версии платежной карты. С помощью новинки пассажиру не придется носить с собой карту "Тройка, она будет скачана в телефон. И чтобы произвести оплату, достаточно будет поднести мобильник к считывающему устройству на турникетах. Еще одним плюсом новинки станет то, что пополнять карту можно будет онлайн, поэтому не придется занимать очереди в кассах или к кассовым аппаратам.

Тарифы останутся те же, что и у "Тройки", и стоимость будет соответствующей. Не исключено, что внедрят новинку до конца 2020 года.