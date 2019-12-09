Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.

По данным Следственного комитета, сегодня, 9 декабря, в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Рассказовке (Новая Москва) было обнаружено тело 21-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Она скончалась на месте преступления.

- На месте преступления был задержан ее брат, 18-летний житель Новой Москвы, - говорится в сообщении СК по Москве. - В квартире подозреваемого следователи нашли курительные смеси.

Следователи предполагают, что в момент преступления мужчина мог находиться под действием курительных смесей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование по уголовному делу продолжается.