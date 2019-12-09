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09.12.2019 06:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Авачинском вулкане Камчатки произошла яркая вспышка

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня ночью в западной части кратера Авачинского вулкана зафиксировали яркую вспышку и усиление паро-газовой деятельности. Об этом в Instagram сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Съемка велась ip-камерой, установленной на сейсмической станции, на склоне вулкана", - говорится в подписи к видеокадрам.

Фото: iStock
Камчатку предупредили о высоком риске извержения Авачинского вулкана

Ранее региональный ГУ МЧС со ссылкой на Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска сообщил, что в ближайший месяц есть высокая вероятность извержения Авачинского. Такой вывод ученые сделали, опираясь на комплексе геофизических и сейсмологических данных.

В первую очередь извержение опасно для туристов и любителей экстремального спорта. Поэтому спасатели призывают жителей и гостей края не приближаться к исполину и не совершать восхождения на него.

Справка "РГ"

Вулкан Авачинский (Авачинская сопка) - действующий камчатский вулкан, расположенный к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Из-за близости к краевому центру является одним из наиболее посещаемых вулканов Камчатки. В последний раз извержение на нем фиксировали в 1991 году.

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