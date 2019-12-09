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09.12.2019 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке массово "минируют" школы и вузы

Текст: Артем Красиков

В школы и вузы крупных городов Дальнего Востока в понедельник массово поступают сообщения о минировании.

В Биробиджане "заминировали" несколько школ, колледж культуры и медицинский колледж, во Владивостоке эвакуировали шесть школ, в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольке-на-Амуре также приостановлены занятия в нескольких учреждениях, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы начали проверки.

Фото: iStock
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"Сегодня утром в девять школ Хабаровска и девять школ Комсомольска-на-Амуре пришли одинаковые сообщения на электронную почту о том, что здания заминированы. Письма пришли также в вузы: ТОГУ, ДВГУПС и ХГУЭП", - рассказал "РГ" начальник отдела эксплуатации имущественного комплекса и обеспечения деятельности аппарата минобрнауки Сергей Кондратов.

Он отметил, что во всех образовательных учреждениях, куда поступил сигнал о минировании, немедленно прошла эвакуация учащихся и персонала.

"Руководство самостоятельно выводит людей в ближайшие теплые помещения и ждет оперативную группу. В хабаровской школе №1 проверка уже прошла, угрозы не обнаружено, занятия возобновились", - подчеркнул собеседник.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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