На Камчатке выпустили десять изъятых у браконьеров кречетов

Десять краснокнижных кречетов, изъятых у браконьеров, выпустили в естественную среду обитания на территории Елизовского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это почти половина редких птиц, обнаруженных сотрудниками правоохранительных органов в одной из квартир и гараже Петропавловска-Камчатского. Всего в неволе незаконно содержалась 21 особь.

После изъятия пернатых осмотрел орнитолог, и часть птиц выпустили на волю. Остальные кречеты тоже вернутся в естественную среду обитания после курса реабилитации.