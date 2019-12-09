На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир (Сахалинская область) в очередной раз выбросил в воздух пепел, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Высота выброса достигла 2700 метров. Пепловый шлейф протянулся на расстояние около восьми километров в северо-восточном направлении.

В городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался, нет и запаха сероводорода. Пепловый выброс не создал угрозы населению.

Справка "РГ"

Действующий вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского на Парамушире, его высота 1156 метров.