Стали известны самые пьющие регионы России

Организация "Трезвая Россия" составила рейтинг трезвости российских субъектов. Согласно ему, меньше всего алкоголя употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва заняла восьмое место в списке, а Санкт-Петербург - 14-е.

В середине рейтинга держатся субъекты Центрального федерального округа страны - Ярославская, Ивановская, Тульская области (42,43 и 44 позиция соответственно).

Самыми пьющими регионами, по версии составителей, оказались северные и дальневосточные субъекты: Магаданская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и Приморский край.

Критериями оценки стали такие показатели, как число умерших от отравления алкоголем, численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных пьяными людьми, региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта и некоторые другие.

Между тем на Колыме поспешили объяснить низкие позиции потреблением алкоголя коренными народами Севера и вахтовиками. Первые очень чувствительны к разрушающему действию спирта, а вторых в области никто не учитывает.

- Данные даются на количество прописанных граждан. А он приехал на вахту, отработал. Затем отправился в Магадан, чтобы потратить деньги, сделал недельную норму магазину, - объяснила РИА Новости замглаввврача Магаданского областного наркологического диспансера Наталья Калашникова.