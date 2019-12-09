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09.12.2019 06:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские и кинологи обследовали "заминированные" школы Благовещенска

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Сотрудники полиции, Росгвардии и специалисты-кинологи обследовали несколько школ Благовещенска после поступления анонимных сообщений об их минировании. Предупреждения получили школы № 14, 16, 26, 25, 27 и 2, а также гимназии №1 и 25 и лицей №11.

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Электронные письма пришли в учебные заведения ночью. Утром, когда они были прочитаны, руководители были вынуждены отменить занятия первой смены. Учеников и сотрудников срочно эвакуировали и увели в подъезды ближайших домов.

- Никаких подозрительных предметов во время обследования зданий обнаружено не было, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Амурской области.

По информации регионального министерства образования все уроки для второй смены пройдут согласно расписанию.

Напомним, что письма о минировании поступили также в образовательные учреждения Хабаровского края, Приморья и ЕАО.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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