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09.12.2019 09:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Бурятии заработала солнечная электростанция

Текст: Артем Красиков
Фото: прес-служба правительства Республики Бурятия Фото: прес-служба правительства Республики Бурятия
Фото: прес-служба правительства Республики Бурятия

8 декабря в Хоринском районе Республики Бурятия ввели в эксплуатацию пятую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт.

"Строительство СЭС дает республике не только налоги и рабочие места, но и в перспективе позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных компаний", - заявил главы республики Алексей Цыденов.

Фото: iStock
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Инвестором и генеральным подрядчиком строительства солнечной электростанции выступила российская компания, работающая в отрасли солнечной энергетики. Строительно-монтажные работы длились шесть месяцев.

Прогнозируемый объем выработки электроэнергии составит 20 миллионов киловатт-часов в год, что сэкономит 30 тысяч тонн угля или шесть миллионов кубометров природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,5 тысячи тонн.

Первая СЭС была построена в республике в Бичурском районе в 2017 году. В 2019 году в Бурятии запустили три солнечных электростанций общей мощностью 45 мегаватт в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах. До конца 2022 года в в Джидинском районе построят еще две солнечные электростанции суммарной мощностью 75 мегаватт.

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