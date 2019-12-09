В Приморье из-за угольной пыли приостановили работу стивидора

В Находке по иску транспортного прокурора приостановлена работа стивидора "Порт Восточные ворота - Приморский завод". Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, причина - нарушение экологических норм.

В региональном департаменте природных ресурсов отметили, что деятельность компании приостановлена на неопределенный срок, до устранения всех нарушений.

"Основанием для вмешательства послужили результаты прокурорской проверки. Компания длительное время не принимала мер по устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды, при этом увеличивая объемы перевалки угля. Так, склады угля не оборудованы подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без должной очистки", - рассказали там.

Суд удовлетворил иск находкинского транспортного прокурора и приостановил деятельность стивидора. Чтобы возобновить работу, компания должна построить подпорные стенки, согласовать свою деятельность в водоохранной зоне с Росрыболовством, разработать нормативы допустимых сбросов.

В 2019 года работу этого данного предприятия из-за многочисленных жалоб проверили глава края Олег Кожемяко и заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Тогда губернатор Приморья сказал, что все стивидоры должны представить проекты и дорожные карты по переходу на закрытую перевалку.

Поручение минимизировать выброс угольной пыли и перейти на высокотехнологичное производство дал президент России Владимир Путин.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, побывавшая во Владивостоке в сентябре, по итогам визита заявила журналистам, что ведомство будет добиваться, чтобы в приморском порту Находка перевалка угля осуществлялась только закрытым способом.

После решения суда о приостановке деятельности стивидора, в своем Instagram она написала: "В Приморье предотвращен серьезный экологический ущерб. В октябре-ноябре мы проверили АО "Порт Восточные Ворота - Приморский завод", которое занимается перегрузкой угля. Его причалы находятся в водоохранной зоне залива Находка Японского моря. Здесь под открытым небом предприятие складирует уголь. Сооружений, которые могут обезопасить море от засорения, заиления и истощения вод, нет. По итогам проверки мы выдали предписания устранить нарушения до 1 ноября 2019 года, выписали штраф. Этого оказалось недостаточно: при повторном рейде инспекторы обнаружили, что ничего не изменилось. Делом занялась прокуратура и теперь уже суд приостановил деятельность АО "Порт Восточные Ворота - Приморский завод". Юрлицо не сможет работать и получать прибыль до тех пор, пока не устранит нарушения. Люди не должны дышать угольной пылью. Недопустимо, чтобы из-за лени собственника порта загрязнялась водоохранная зона".

Справка "РГ"

О проблеме загрязнения Находки угольной пылью стало широко известно после прямой лини президента РФ Владимира Путина летом 2017 года. Позже власти Приморья заставили стивидоров закупить системы пылеподавления угольной пыли. Но до сих пор проблема принципиально не решена.