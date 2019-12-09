В Приморье ограблен офис банка

В Находке полиция ищет мужчину, который совершил ограбление офиса Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает записи камер видеонаблюдения, занимается установлением личности грабителя. Устанавливается и точная сумма ущерба. В городе объявлен план-перехват.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили факт нападения, отметив, что сотрудники банка помогают полиции.

"Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации", - приводит агентство слова представителя банка.