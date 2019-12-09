Новости

Во Владивостоке погиб студент из Москвы 09:56
В Бурятии заработала солнечная электростанция 09:37
В Приморье ограблен офис банка 09:33
Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы - тест "РГ" 09:30
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" 09:14
Работа билетной системы на МЦД полностью восстановлена 09:11
Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево 09:05
Авиапарк Магадана пополнился новым многофункциональным самолетом 09:02
Видео: помогли перевернуть машину после ДТП, но что-то пошло не так 09:00
Роспотребнадзор: Лучше не покупать рыбные консервы с добавлением масла 08:43
Дискета с автографом Стива Джобса продана за 84 тысячи долларов 08:42
Suzuki задумалась о поставках в Россию маленького кроссовера 08:22
Россияне потратят на алкоголь к Новому году не менее трех тысяч 08:10
Георгиев и Панарин остановили "Вегас" 08:01
Корпорация "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники 07:48
Врач рассказала о любимой еде спасшихся от рака на последней стадии 07:40
Пятая часть компаний в России отказалась от новогодних корпоративов 07:26
Девушка из ЮАР стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 07:18
Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина 06:57
Россияне начали скупать акции 06:47
Полицейские и кинологи обследовали "заминированные" школы Благовещенска 06:32
Российские военные впервые раздали гумпомощь в сирийской Ракке 06:29
В окруженное медведями чукотское село доставят шумовые патроны 06:29
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 06:02
На Авачинском вулкане Камчатки произошла яркая вспышка 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье ограблен офис банка

Текст: Анна Бондаренко

В Находке полиция ищет мужчину, который совершил ограбление офиса Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю.

В Югре грабителя с игрушечным пистолетом приговорили к 9 годам тюрьмы

Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает записи камер видеонаблюдения, занимается установлением личности грабителя. Устанавливается и точная сумма ущерба. В городе объявлен план-перехват.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили факт нападения, отметив, что сотрудники банка помогают полиции.

"Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации", - приводит агентство слова представителя банка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ограбления банков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские военные впервые раздали гумпомощь в сирийской Ракке
На Дальнем Востоке массово "заминировали" школы и вузы
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В Париже украинцев забросали яйцами