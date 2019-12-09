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09.12.2019 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке погиб студент из Москвы

Текст: Анна Бондаренко

Во понедельник во Владивостоке из окна общежития выпал студент Дальневосточного федерального университета, сообщает сайт СУ СКР по Приморскому краю.

Фото: iStock
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Известно, 21-летний молодой человек приехал учиться во Владивосток из Москвы, в общежитии жил вместе с женой.

"При не выясненных пока обстоятельствах мужчина выпал с восьмого этажа и впоследствии скончался. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть", - отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники вуза, очевидцы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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