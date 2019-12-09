Во Владивостоке погиб студент из Москвы

Во понедельник во Владивостоке из окна общежития выпал студент Дальневосточного федерального университета, сообщает сайт СУ СКР по Приморскому краю.

Известно, 21-летний молодой человек приехал учиться во Владивосток из Москвы, в общежитии жил вместе с женой.

"При не выясненных пока обстоятельствах мужчина выпал с восьмого этажа и впоследствии скончался. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть", - отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники вуза, очевидцы.