Выписан второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска

Еще одного пострадавшего во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства отпустили из больницы домой.

- Семнадцатилетний пациент Амурской детской областной больницы выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее из больницы выписали другого раненого. Он продолжает амбулаторное лечение в областной детской больнице.

Третье пострадавшего - 20-летнего парня, который долго оставался в тяжелом состоянии - перевели из Благовещенской городской больницы в Амурскую областную больницу для дальнейшего лечения. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.