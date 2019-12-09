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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спецкнига для бизнеса

Деловые люди Ульяновска смогут жаловаться на контролеров через интернет
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Предприниматели Ульяновской области смогут сообщать о возможных незаконных действиях контрольно-надзорных и правоохранительных органов, используя цифровую "книгу жалоб". Новый сервис откроется в будущем году.

- В 2020 году мы расширим возможности действующего портала контрольно-надзорной деятельности. На базе Центра управления регионом заработает "Единая книга жалоб" - цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей "За бизнес". Это проект, который мы реализуем в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, - сообщил ульяновский губернатор Сергей Морозов на заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В реализации проекта примут участие также МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратура, а также организации, представляющие бизнес-сферу.

По словам Морозова, перечень дополнительных сервисов будет расширен услугами по получению проектно-разрешительных документов при строительстве или реконструкции объектов капитального строения. "Новый сервис, работу над которым я прошу продолжить Корпорацию развития области, - электронный "Личный кабинет инвестора". К возможности направлять электронные заявки на присвоение статуса резидента территорий развития (эта функция уже реализована) добавится еще несколько", - заявил губернатор.

"Это один из инструментов прямого обращения к вышестоящему начальству"

- Это один из инструментов прямого обращения к вышестоящему начальству, к руководителям тех, кто ведет проверку. Сервис не подменяет ни судебные, ни ведомственные органы. Просто он донесет информацию быстрее и эффективнее, - поделился с "РГ" председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

Впрочем, не все предпринимательское сообщество восприняло идею с энтузиазмом.

- Создание такой электронной книги - попытка быть на острие модных течений, не более того. В конечном счете все попадает в наезженную колею судебно-исковой практики. Жалобы в сфере бизнеса большого значения иметь не могут, - считает исполнительный директор Ульяновского территориального отраслевого союза работодателей "Транспортный Альянс" Виктор Сидоренко.

Экономика Бизнес Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
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