Предприниматели Ульяновской области смогут сообщать о возможных незаконных действиях контрольно-надзорных и правоохранительных органов, используя цифровую "книгу жалоб". Новый сервис откроется в будущем году.

- В 2020 году мы расширим возможности действующего портала контрольно-надзорной деятельности. На базе Центра управления регионом заработает "Единая книга жалоб" - цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей "За бизнес". Это проект, который мы реализуем в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, - сообщил ульяновский губернатор Сергей Морозов на заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

В реализации проекта примут участие также МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратура, а также организации, представляющие бизнес-сферу.

По словам Морозова, перечень дополнительных сервисов будет расширен услугами по получению проектно-разрешительных документов при строительстве или реконструкции объектов капитального строения. "Новый сервис, работу над которым я прошу продолжить Корпорацию развития области, - электронный "Личный кабинет инвестора". К возможности направлять электронные заявки на присвоение статуса резидента территорий развития (эта функция уже реализована) добавится еще несколько", - заявил губернатор.

"Это один из инструментов прямого обращения к вышестоящему начальству"

- Это один из инструментов прямого обращения к вышестоящему начальству, к руководителям тех, кто ведет проверку. Сервис не подменяет ни судебные, ни ведомственные органы. Просто он донесет информацию быстрее и эффективнее, - поделился с "РГ" председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

Впрочем, не все предпринимательское сообщество восприняло идею с энтузиазмом.

- Создание такой электронной книги - попытка быть на острие модных течений, не более того. В конечном счете все попадает в наезженную колею судебно-исковой практики. Жалобы в сфере бизнеса большого значения иметь не могут, - считает исполнительный директор Ульяновского территориального отраслевого союза работодателей "Транспортный Альянс" Виктор Сидоренко.