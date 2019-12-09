Двухэтажный поезд начал курсировать между Пензой и Москвой

Новый двухэтажный состав фирменного поезда "Сура" сообщением "Пенза - Москва" впервые отправился в путь 8 декабря. На перроне пассажиров провожали с музыкой и танцами.

Одними из первых состав осмотрели представители исполнительной власти региона. Губернатор Иван Белозерцев лично прошел по вагону.

- Поезд "Сура" всегда был и остается визитной карточкой Пензенской области. Обслуживание прекрасное. Наши проводники в числе лучших в России, всегда занимают призовые места на профессиональных конкурсах. Впечатления очень хорошие. Я даже не ожидал, что в дороге могут быть созданы такие комфортные условия. Очень современные вагоны. Думаю, что пассажиры оценят сервис, - отметил Иван Белозерцев.

Новый двухэтажный состав сформирован из 14 купейных вагонов. Количество посадочных мест выросло с 538 до 734. За счет емкости состава снижена стоимость проезда в купейном вагоне более чем в два раза.

Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, устройствами контроля и безопасности, информационными табло, доступом к информационному порталу "Попутчик" с возможностью выхода в Интернет. Кроме того, в новой "Суре" созданы комфортные условия для проезда маломобильных групп населения. С мая 2020 года планируется включить в состав поезда двухэтажного вагоны СВ повышенной комфортности.

Время в пути фирменного поезда "Сура" сократилось на 30 минут. Помимо этого изменилось время отправления и других поездов на Москву. Так по предложению правительства Пензенской области внесены изменения в расписание движения поезда № 94 "Москва - Пенза". Из Москвы он будет отправляться в 19:08. Также направлено обращение об изменении на более позднее отправление поезда № 93 "Пенза - Москва".

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и РЖД на 2020-2024 годы. Второе соглашение с РЖД заключили правительство Пензенской области и администрация города Каменки. Оно предусматривает реализацию проекта капитального ремонта железнодорожного вокзала станции "Белинская" с обустройством прилегающей территории.

- Железная дорога занимает важное место в экономике региона, имеет большое значение с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок, связывает Пензенскую область с Москвой и другими субъектами Российской Федерации, обеспечивает курсирование пригородных поездов, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Правительство Пензенской области оказывает содействие в реализации программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, способствует дальнейшему развитию этой важной отрасли. Пензенские промышленные предприятия обеспечивают железную дорогу оборудованием и отдельными комплектующими, необходимыми для нормального функционирования структурных подразделений компании "Российские железные дороги".

Иван Белозерцев озвучил ряд социально значимых проектов РЖД в Пензенской области. Среди них - недавно открытая после реконструкции клиническая больница, которая обслуживает более 15 тысяч человек, запуск нового пригородного маршрута "Пенза-Селикса". В утренние и вечерние часы его используют жители Заречного в качестве альтернативы автотранспорту в связи с ремонтом Бакунинского моста. Он помогает экономить время в пути на работу и с работы, на электричке на дорогу уходит 17 минут, в то время как по автодороге - минимум 40 минут.

Еще один пример сотрудничества - организация ретро-поезда "Пенза-Белинская" в день проведения праздничных мероприятий в музее-заповеднике "Тарханы". Проект предлагают доработать, чтобы как минимум раз в месяц ретро-поезд выходил на маршрут.

Справка "РГ"

Пензенский регион входит в состав одной из старейших российских магистралей РЖД - "Куйбышевская железная дорога". В зону ее обслуживания входят шесть субъектов Российской Федерации. Путь протяженностью 600 километров проходит по Пензенской области. В структуру железной дороги включены более 30 местных организаций.