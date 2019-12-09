В Дзержинске два человека пострадали при взрыве паров спирта

В жилом доме Дзержинска два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси.

Сообщение о ЧП поступило накануне поздно вечером на оперативную линию МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Галкина. К приезду пожарных выяснилось, что возгорание жильцы остановили самостоятельно.

Взрыв разрушил остекление квартиры и повредил домашнее имущество. К счастью, несущие конструкции дома при этом не пострадали. Причиной хлопка, по предварительным данным, стало скопление паров спирта в ванной из-за изготовления самогона. При включении света в помещении возникла искра, которая вызвала хлопок образовавшихся этиловых паров.

В результате женщина 1989 года рождения и мужчина 1988 года рождения получили ожоги и были госпитализированы в местную больницу.