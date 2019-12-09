В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

В Пензенской области в понедельник утром произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который двигался по маршруту Земетчино-Пенза.

Около 9.30 в Вадинском районе на трассе автобус столкнулся с легковым автомобилем Peugeot 301. От столкновения легковушка съехала с дороги и загорелась.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области, за рулем Peugeot 301 находилась 31-летняя женщина. После ДТП она была госпитализирована, а 32-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. В автобусе пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.