В Пермском крае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

На железной дороге неподалеку от Кунгура Пермского края в воскресенье около полуночи грузовой поезд наехал на девушку, переходящую пути. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Локомотивная бригада утверждает, что машинист подавал сигнал о приближении и экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось. 18-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что проход по железнодорожным путям в неустановленных местах относится к действиям, угрожающим безопасности движения на железнодорожном транспорте, и является административным проступком, влекущим наказание в виде штрафа либо предупреждения.