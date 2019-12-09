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09.12.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье вынесли приговор мужчине, замуровавшему беременную жену в яме

Текст: Алексей Трапезников

Кунгурский городской суд Пермского края признал виновным 34-летнего жителя города Кунгура, который совершил преступление, предусмотренное часть 3 статьи № 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

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Как пояснили в пресс-службе суда, следствием было установлено, что осужденный нанес своей жене, находящейся в состоянии беременности, травмы тупым предметом и ножом в область жизненно важных органов. После избиения он скинул женщину в овощную яму глубиной более трех метров и закрыл вход в нее досками и камнями. Женщине чудом удалось спастись: через два дня заточения в яме ее крики услышали прохожие и оказали ей помощь.

Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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