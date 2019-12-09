В Уфе жителям дома выставляли платежку за отопление торгового центра

Первые сомнения в правильности начислений за коммунальные услуги у жителей многоквартирного дома появились тогда, когда в апреле им принесли платежки со значительно выросшими суммами за отопление.

Позже жильцы узнали: платить больше за "перерасход" тепловой энергии им придется равными частями в течение шести месяцев, так как общая сумма доначислений превысила два миллиона рублей.

Кто-то из жильцов исправно погашал квитанции все эти месяцы, а несколько человек решили - нужно сначала разобраться, и обратились за помощью в госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Они предположили, что управляющая компания при начислениях не учла тепло, которое потребляют магазинчики, расположенные на первом этаже их дома.

Однако все оказалось намного хуже.

- В ходе проверки наши специалисты установили: к внутридомовой системе отопления многоквартирного дома N 18 по улице Комсомольская подключено теплопринимающее устройство торгового центра, расположенного рядом. В итоге прибор учета рассчитывал расход энергии на отопление не только помещений и квартир самого дома, но и соседнего здания. Документов, подтверждающих законность этого подключения, теплоснабжающая организация представить не смогла, - рассказала пресс-секретарь госкомжилстройнадзора Башкирии Олеся Титух.

Эксперты полагают, что ТЦ присоединили к системе отопления дома еще в 2000-х годах нелегально, а в 2016 году в доме поставили прибор учета. И есть вероятность, что в течение трех лет жильцы, сами того не зная, оплачивали теплоэнергию не только за себя, но и за торговый центр.

И действительно, по итогам проверки данных только за 2019 год госкомжилстройнадзор обнаружил незаконно начисленные 2,6 миллиона рублей. На управляющую компанию был составлен протокол об административных правонарушениях. И та вернула жителям десятиэтажного дома деньги.

Сейчас жильцы готовят новые обращения в надзорный орган, чтобы проверить начисления за предыдущие годы. Только вот, чтобы отключить торговый центр от внутридомовой системы отопления, людям придется обратиться с иском в суд.

А пока они продолжают оставаться "тепловыми донорами" для коммерсантов.