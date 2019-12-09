В Ульяновской области оценили стоимость работ по борьбе с оползнями

Ульяновские парламентарии предложили разработать федеральную программу по финансированию противооползневых мер. Актуальная для Ульяновской области тема обсуждалась на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов Приволжского федерального округа с участием полпреда президента Игоря Комарова.

Народные избранники уделили особое внимание вопросам экологической безопасности. С основным докладом о правовом обеспечении защиты природных объектов, расположенных в ПФО, выступил председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев. По его словам, национальный проект "Экология" входит в тройку самых дорогих нацпроектов - за пять лет на его реализацию планируется направить почти четыре триллиона рублей. Средства пойдут на решение проблем, которые долгое время не финансировались.

Спикер ульяновского парламента рассказал о положительном опыте по улучшению экологической ситуации в регионе. В экологическом рейтинге субъектов РФ, который составляет независимая общественная организация "Зеленый патруль", Ульяновская область стабильно входит в ТОП-15, а по итогам минувшей весны заняла десятое место.

В регионе реализуется пилотный проект по развитию эко-города Сенгилей, где создан национальный парк "Сенгилеевские горы" общей площадью почти 44 тысячи гектаров.

Здесь сохранились уникальные реликтовые сообщества - 707 видов растений, из них 12 включены в Красную книгу России, а 58 - в Красную книгу Ульяновской области. Парк оказал заметное влияние на развитие Сенгилей и внутренний туризм. Это проект может тиражироваться в других регионах.

- В Ульяновской области сформирован корпус лидеров экологического волонтерства. В рамках движения "ЭкоАрмия" объединены усилия школьников, студентов, ученых, членов общественных организаций и просто неравнодушных людей. На сегодняшний день действуют 63 волонтерских отряда, и мы рассчитываем, что их количество, как и экологическое сознание наших земляков, будет расти, - рассказал Валерий Малышев.

Планируется разработать и сделать общедоступным цифровой экологический атлас региона. Он позволит в онлайн-режиме получать информацию о состоянии окружающей среды и природных объектах.

Парламентарии подробнее рассмотрели проблемные вопросы, присущие не только Ульяновской области, но и соседним регионам. К ним относятся загрязнение воды и почвы, шумовое воздействие и возрастающий вред от выбросов транспорта. Одним из основных источников выбросов вредных веществ в атмосферу остаются автомобили. По данным статистики, в 2018 году в России выбросы увеличились почти на пять процентов и превысили 15 миллионов тонн. Экологи считают, что лучшим способом сократить загрязнение является развитие электротранспорта, в том числе - электромобилей. Их на российских улицах пока их немного. Чтобы стимулировать интерес к экологически чистому транспорту, ульяновские законодатели освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий закон вступит в силу с января 2020 года. Депутаты надеются, что эта и другие меры, в частности, развитие возобновляемых источников электроэнергии, в дальнейшем будут способствовать улучшению экологической обстановки.

Одной из самых болезненных и затратных экологических проблем в Ульяновской области признали образование оползней. В пределах Ульяновска протяженность волжского склона, подверженного оползневым процессам, составляет более 17 километров, крутизна - от 35 до 50 градусов.

- За последние два столетия на территории областного центра произошло 23 крупных оползня. К сожалению, с весны 2016 года эти процессы активизировались. В райцентре Старая Майна в опасной зоне располагается порядка 200 жилых домов и ряд предприятий. Только здесь на укрепительные работы необходимо около 1,4 миллиарда рублей. Естественно, ни местный, ни областной бюджеты такую сумму не потянут, - отметил Валерий Малышев.

Он уточнил, что решение данной проблемы невозможно без участия федерального центра и предложил разработать и утвердить федеральную целевую программу по финансированию противооползневых мероприятий в населенных пунктах, подверженных оползневым процессам. А также пролонгировать до 2030 года федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", за счет которой финансируется строительство берегоукрепительных сооружений.

Эти предложения нашли отражение в итоговом решении Ассоциации законодателей ПФО.

Говоря о проблемах, с которыми приходится сталкиваться всем регионам Приволжского округа, Валерий Малышев акцентировал внимание на необходимости оздоровления реки Волги. В текущем году несогласованность действий различных ведомств привела к тому, что этот федеральный проект показал самый низкий результат исполнения - 6,4 процента. По данным Счетной палаты РФ, минстрой России заключил соглашения с рядом регионов лишь в третьем и четвертом кварталах. Субсидии почти на 13 миллиардов рублей, предоставленные для защиты Волги от сточных вод, остались практически не использованными.

В рамках нацпроекта "Экология" в Ульяновской области реализуются шесть проектов: "Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО", "Оздоровление Волги", "Питьевая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение лесов". В следующем году депутаты добились увеличения средств в региональном бюджете на реализацию нацпроекта. Заложенное финансирование позволит решить часть поставленных задач уже в 2020 году.

Справка "РГ"

В Ульяновской области расположены 141 особо охраняемая природная территория, в том числе 17 являются государственными природными заказниками, 124 - памятниками природы. Из них 25 определены как площадки научных исследований и места туристических маршрутов. Площадь особо охраняемых природных территорий составляет 4,8 процентов от площади региона, что соответствует европейским стандартам.