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09.12.2019 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области оценили стоимость работ по борьбе с оползнями

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Ульяновские парламентарии предложили разработать федеральную программу по финансированию противооползневых мер. Актуальная для Ульяновской области тема обсуждалась на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов Приволжского федерального округа с участием полпреда президента Игоря Комарова.

Народные избранники уделили особое внимание вопросам экологической безопасности. С основным докладом о правовом обеспечении защиты природных объектов, расположенных в ПФО, выступил председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев. По его словам, национальный проект "Экология" входит в тройку самых дорогих нацпроектов - за пять лет на его реализацию планируется направить почти четыре триллиона рублей. Средства пойдут на решение проблем, которые долгое время не финансировались.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
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Спикер ульяновского парламента рассказал о положительном опыте по улучшению экологической ситуации в регионе. В экологическом рейтинге субъектов РФ, который составляет независимая общественная организация "Зеленый патруль", Ульяновская область стабильно входит в ТОП-15, а по итогам минувшей весны заняла десятое место.

В регионе реализуется пилотный проект по развитию эко-города Сенгилей, где создан национальный парк "Сенгилеевские горы" общей площадью почти 44 тысячи гектаров.

Здесь сохранились уникальные реликтовые сообщества - 707 видов растений, из них 12 включены в Красную книгу России, а 58 - в Красную книгу Ульяновской области. Парк оказал заметное влияние на развитие Сенгилей и внутренний туризм. Это проект может тиражироваться в других регионах.

- В Ульяновской области сформирован корпус лидеров экологического волонтерства. В рамках движения "ЭкоАрмия" объединены усилия школьников, студентов, ученых, членов общественных организаций и просто неравнодушных людей. На сегодняшний день действуют 63 волонтерских отряда, и мы рассчитываем, что их количество, как и экологическое сознание наших земляков, будет расти, - рассказал Валерий Малышев.

Планируется разработать и сделать общедоступным цифровой экологический атлас региона. Он позволит в онлайн-режиме получать информацию о состоянии окружающей среды и природных объектах.

Парламентарии подробнее рассмотрели проблемные вопросы, присущие не только Ульяновской области, но и соседним регионам. К ним относятся загрязнение воды и почвы, шумовое воздействие и возрастающий вред от выбросов транспорта. Одним из основных источников выбросов вредных веществ в атмосферу остаются автомобили. По данным статистики, в 2018 году в России выбросы увеличились почти на пять процентов и превысили 15 миллионов тонн. Экологи считают, что лучшим способом сократить загрязнение является развитие электротранспорта, в том числе - электромобилей. Их на российских улицах пока их немного. Чтобы стимулировать интерес к экологически чистому транспорту, ульяновские законодатели освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий закон вступит в силу с января 2020 года. Депутаты надеются, что эта и другие меры, в частности, развитие возобновляемых источников электроэнергии, в дальнейшем будут способствовать улучшению экологической обстановки.

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Одной из самых болезненных и затратных экологических проблем в Ульяновской области признали образование оползней. В пределах Ульяновска протяженность волжского склона, подверженного оползневым процессам, составляет более 17 километров, крутизна - от 35 до 50 градусов.

- За последние два столетия на территории областного центра произошло 23 крупных оползня. К сожалению, с весны 2016 года эти процессы активизировались. В райцентре Старая Майна в опасной зоне располагается порядка 200 жилых домов и ряд предприятий. Только здесь на укрепительные работы необходимо около 1,4 миллиарда рублей. Естественно, ни местный, ни областной бюджеты такую сумму не потянут, - отметил Валерий Малышев.

Он уточнил, что решение данной проблемы невозможно без участия федерального центра и предложил разработать и утвердить федеральную целевую программу по финансированию противооползневых мероприятий в населенных пунктах, подверженных оползневым процессам. А также пролонгировать до 2030 года федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", за счет которой финансируется строительство берегоукрепительных сооружений.

Эти предложения нашли отражение в итоговом решении Ассоциации законодателей ПФО.

Говоря о проблемах, с которыми приходится сталкиваться всем регионам Приволжского округа, Валерий Малышев акцентировал внимание на необходимости оздоровления реки Волги. В текущем году несогласованность действий различных ведомств привела к тому, что этот федеральный проект показал самый низкий результат исполнения - 6,4 процента. По данным Счетной палаты РФ, минстрой России заключил соглашения с рядом регионов лишь в третьем и четвертом кварталах. Субсидии почти на 13 миллиардов рублей, предоставленные для защиты Волги от сточных вод, остались практически не использованными.

В рамках нацпроекта "Экология" в Ульяновской области реализуются шесть проектов: "Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО", "Оздоровление Волги", "Питьевая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение лесов". В следующем году депутаты добились увеличения средств в региональном бюджете на реализацию нацпроекта. Заложенное финансирование позволит решить часть поставленных задач уже в 2020 году.

Справка "РГ"

В Ульяновской области расположены 141 особо охраняемая природная территория, в том числе 17 являются государственными природными заказниками, 124 - памятниками природы. Из них 25 определены как площадки научных исследований и места туристических маршрутов. Площадь особо охраняемых природных территорий составляет 4,8 процентов от площади региона, что соответствует европейским стандартам.

Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
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