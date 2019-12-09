Медведев: Ипотечные ставки в ведущих банках снизились до 8,7 процентов

Ипотечные ставки в ведущих банках страны снизились до 8,7 процентов. Это, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, подстегивает спрос на кредитование и жилищное строительство, но далеко не все показатели национального проекта "Жилье и городская среда" выполняются так, как это ожидалось.

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава правительства попросил представить ему подробный отчет по расселению аварийного жилья. На это выделяется свыше 1,5 триллиона рублей, под расселение попадают 9,5 миллионов квадратных метров. "К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу", - заявил Медведев.

На 1 декабря, подчеркнул он, в 10 субъектах Федерации реализация программы даже не начиналась. В их числе Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский и Ставропольский края, Тамбовская, Тверская и Еврейская автономная области. В некоторых регионах, согласился премьер, ситуации действительно сложные, но в отдельных случаях финансовое положение не такое тяжелое, а проблемы все равно есть.

К позитивным моментам нацпроекта в сфере жилья глава правительства отнес снижение ставок по ипотеке в ведущих банках страны до близких к плановым 8,7 процента. Среднегодовая ставка за первые три квартала составила 10,18 процента.

"Ипотека подстегивает стройку. По данным Росстата, за 10 месяцев введено 55,6 миллионов квадратных метров жилья, - сказал Медведев. - Тем не менее цифры, которые должны быть, все равно гораздо значительнее".