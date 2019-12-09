Ученые нашли способ защитить осетров от браконьеров

В Красноярске ученые Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета разработали новый метод отличия икры и филе "аквакультурных" осетров от "диких". Технология, по мнению разработчиков, поможет сократить количество вылавливаемой браконьерами рыбы ценных пород.

Основой нового метода является анализ специфических биохимических маркеров, так как соотношение различных жирных кислот, попадающих в организм вместе с кормом, у диких осетров существенно отличается от прудовых рыб.

Как сообщила РИА Новости доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко, в кормах для набора массы осетровых рыб присутствуют особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в икре или филе.

"У диких сородичей таких "меток" мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические маркеры", - объяснила она.

Если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни олеиновой и линолевой кислот, то происхождение рыбы легально. Обнаружение больших доз эйкозапентаеновой кислоты и ряда других жирных кислот говорят о том, что осетры пойманы незаконно.

Метод сибирских ученых проходит патентную регистрацию и возможно будет использоваться в государственных центрах стандартизации качества продукции, а также в органах прокурорского надзора.