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09.12.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после появления в соцсетях ролика, на котором человек в форменной одежде ДПС заливает в бак стеклоомывателя содержимое бутылки виски.

Фото: iStock
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, по результатам проверки сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Причем это касается не только человека в кадре, но и того, кто снимает происходящее. Оператор намеренно показывает, что все происходит напротив ЛДС "Сибирь".

Видео, снятое, вероятно, напарником находчивого сотрудника дорожной полиции, сопровождается смехом, шутливыми комментариями и нецензурной бранью. Главный герой ролика говорит, что хотел оставить виски известного американского бренда для празднования Нового года, но работа важнее. "На самом деле я могу себе это позволить, работая в ДПС", - с иронией комментирует он.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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