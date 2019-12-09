В Сибири полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после появления в соцсетях ролика, на котором человек в форменной одежде ДПС заливает в бак стеклоомывателя содержимое бутылки виски.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, по результатам проверки сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Причем это касается не только человека в кадре, но и того, кто снимает происходящее. Оператор намеренно показывает, что все происходит напротив ЛДС "Сибирь".

Видео, снятое, вероятно, напарником находчивого сотрудника дорожной полиции, сопровождается смехом, шутливыми комментариями и нецензурной бранью. Главный герой ролика говорит, что хотел оставить виски известного американского бренда для празднования Нового года, но работа важнее. "На самом деле я могу себе это позволить, работая в ДПС", - с иронией комментирует он.